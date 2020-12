Perché non riesci a raggiungere l’orgasmo? Potrebbe essere colpa dell’ansia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sapevi che tra le varie cause per le quali non riesci a raggiungere l’orgasmo c’è l’ansia? Ecco di che cosa stiamo parlando. Ci sono tantissimi motivi per i quali i rapporti intimi non raggiungo, spesso, la fine che desideri. Certo, alcuni hanno a che vedere con il fisico (e per quelli, sia chiaro, faresti sempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sapevi che tra le varie cause per le quali nonc’è l’ansia? Ecco di che cosa stiamo parlando. Ci sono tantissimi motivi per i quali i rapporti intimi non raggiungo, spesso, la fine che desideri. Certo, alcuni hanno a che vedere con il fisico (e per quelli, sia chiaro, faresti sempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : Come previsto si ritorna in commissione perché la ragioneria ha fatto a pezzi 199 emendamenti su 200. Tenuto conto… - FMCastaldo : #Sgarbi attacca la nostra @virginiaraggi perché “ha fatto la #cameriera”. Eh già, non tutti hanno la fortuna di biv… - amnestyitalia : La pena di morte non è mai la soluzione perché: ?? viola il diritto alla vita ?? è irrevocabile ?? può essere inflitt… - zizionice : RT @MariaRi08686646: Perché non accettano Biden. I sentimenti degli americani per le elezioni e le loro motivazioni. - GIOVANN20338003 : RT @marattin: Useremo 88 mld di prestiti Ue (Recovery) con forti condizionalita’, non per fare “nuovo deficit” ma solo per risparmiare inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non «Un adesivo giallo sulla bara di papà perché protocolli tanto crudeli?» Corriere della Sera