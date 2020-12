Napoli | stanchezza e infortuni frenano ancora gli azzurri

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Alla fine serve sempre Lorenzo Insigne per togliere le castagne dal fuoco: solo una prodezza del capitano ha evitato una sconfitta che avrebbe aperto davvero i cancelli della crisi, oltre a far ...

Salvato95551627 : RT @napolista: Zazzaroni: «Non c'entra niente la malattia di Gattuso, e allora il Bologna con Mihajlovic?» A Radio Crc: «C’è qualcosa che n… - napolista : Zazzaroni: «Non c'entra niente la malattia di Gattuso, e allora il Bologna con Mihajlovic?» A Radio Crc: «C’è qualc… - kisskissnapoli : Gian Piero Ventura: 'Ieri sera contro il Torino abbiamo visto un Napoli diverso da quello di inizio campionato, per… - roberto_morotti : Mi farebbe piacere sentire qualche parere, riguardo a questo: 'viste le gravi difficoltà nel buttare il pallone in… - carlobenetti : Accadde oggi 24 dicembre 1916 Nel dicembre 1916, durante un periodo di licenza a Napoli, Giuseppe Ungaretti scrive… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stanchezza

Tutti, tranne un Napoli che non ne ha saputo approfittare, rischiando addirittura una sconfitta che sarebbe stata sanguinosa soprattutto per Gennaro Gattuso, stanco e scarico proprio come la sua ...Eppure, nonostante questi numeri chiari ed inequivocabili, a Napoli in tanti continuano a pensare che tutto dipenda dal modulo e/o dalla posizione in campo di questo o quel calciatore, quando poi lo ...