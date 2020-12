Milan, Ibrahimovic: “In Svezia ho 2 figli, qui 25. Scudetto? Dobbiamo avere in coraggio di sognarlo”. E sul futuro… (Di giovedì 24 dicembre 2020) Parola a Zlatan Ibrahimovic.Si conclude con una vittoria all'ultimo respiro il 2020 del Milan, che saluta l'anno corrente in vetta alla classifica, dopo un avvio di stagione entusiasmante che ha visto i rossoneri protagonisti di un girone di andata sorprendete nonostante l'assenza di Ibrahimovic. Lo svedese, ai box per un infortunio al polpaccio, si è raccontato a 360° durante una lunga intervista rilasciata a 7 in cui svela gli obiettivi stagionali del Milan e racconta la sua lotta contro il Coronavirus. "Continuerò a giocare finché riuscirò a fare quello che sto facendo adesso. Champions? Se posso restare... La mia famiglia? Mi manca. Tantissimo. Ma proprio tantissimo. Sono allo stremo, non ne posso più. Vorrei stare con mia moglie e con i miei figli Maximilian e Vincent, che hanno 14 e 13 anni e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Parola a Zlatan.Si conclude con una vittoria all'ultimo respiro il 2020 del, che saluta l'anno corrente in vetta alla classifica, dopo un avvio di stagione entusiasmante che ha visto i rossoneri protagonisti di un girone di andata sorprendete nonostante l'assenza di. Lo svedese, ai box per un infortunio al polpaccio, si è raccontato a 360° durante una lunga intervista rilasciata a 7 in cui svela gli obiettivi stagionali dele racconta la sua lotta contro il Coronavirus. "Continuerò a giocare finché riuscirò a fare quello che sto facendo adesso. Champions? Se posso restare... La mia famiglia? Mi manca. Tantissimo. Ma proprio tantissimo. Sono allo stremo, non ne posso più. Vorrei stare con mia moglie e con i mieiMaximilian e Vincent, che hanno 14 e 13 anni e ...

