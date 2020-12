Meteo Campania, Natale e Santo Stefano con freddo e pioggia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Meteo Campania: sarà il maltempo a farla da padrone su tutta l’Italia, da Nord a Sud, durante queste festività natalizie. Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre, Natale, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. Questo affondo polare perturbato Leggi su 2anews (Di giovedì 24 dicembre 2020): sarà il maltempo a farla da padrone su tutta l’Italia, da Nord a Sud, durante queste festività natalizie. Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre,, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. Questo affondo polare perturbato

Previsioni meteo per giovedì 24 dicembre Tempo in prevalenza soleggiato ... qualche goccia di pioggia tra Lazio e Campania. Deboli nevicate lungo le Alpi di confine a quote elevate. Nella notte di ...

