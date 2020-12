Insulti razzisti in Pisa-Chievo | la procura federale apre un’inchiesta

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Come riporta La Gazzetta dello Sport, laha aperto un fascicolo in merito alla gara tradi Serie B, a causa delle presunte offese razziste di Michele Marconi nei confronti del centrocampista clivense Joel Obi. Questa mattina lasi presenterà in casa delper sentire i calciatori della formazione di Alfredo Aglietti. Oltre ad Obi sarà ascoltato anche Luca Garritano, che nel postpartita ha dichiarato di aver sentito la frase sotto inchiesta (“La rivolta degli schiavi”), oltre al team manager Marco Pacione. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.