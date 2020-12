Gianluca Vacchi: “Blu è nata con una malformazione sarà operata” (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’imprenditore è da poco diventata padre con Sharon Fonseca Gianluca Vacchi da poco più di due mesi è diventato papà per la prima volta. È nata infatti, dall’amore con Sharon Fonseca, la piccola Blu Jerusalema. La piccola però ha una malformazione e dovrà essere operata. A dare l’annuncio, rigorosamente sui social, lo stesso Vacchi che ne ha parlato su Instagram ma anche in una intervista a un magazine spagnolo. La bambina ha una malformazione al palato e per questo verrà operata. Oltre il ringraziamento ai medici c’è anche un pensiero a tutte quelle famiglie che devono affrontare la stessa problematica. “Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono andati a nostra figlia, ma allo stesso tempo alle famiglie che hanno vissuto la stessa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’imprenditore è da poco diventata padre con Sharon Fonsecada poco più di due mesi è diventato papà per la prima volta. Èinfatti, dall’amore con Sharon Fonseca, la piccola Blu Jerusalema. La piccola però ha unae dovrà essere. A dare l’annuncio, rigorosamente sui social, lo stessoche ne ha parlato su Instagram ma anche in una intervista a un magazine spagnolo. La bambina ha unaal palato e per questo verrà. Oltre il ringraziamento ai medici c’è anche un pensiero a tutte quelle famiglie che devono affrontare la stessa problematica. “Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono andati a nostra figlia, ma allo stesso tempo alle famiglie che hanno vissuto la stessa ...

