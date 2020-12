Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road, Il Colore Viola e Coyote vs. Acme: svelata la data di uscita (Di giovedì 24 dicembre 2020) Warner Bros ha annunciato la data di uscita nelle sale americane di Furiosa, il film prequel di Mad Max: Fury Road, Il Colore Viola e Coyote vs. Acme. Furiosa, il film prequel di Mad Max: Fury Road, ha ora una data di uscita: il 23 giugno 2023. La Warner Bros ha annunciato l'aggiornamento confermando anche quando arriveranno nelle sale la versione musical del film Il Colore Viola e il progetto per tutta la famiglia Coyote vs. Acme. Anya Taylor-Joy sarà la star di Furiosa ereditando il ruolo da Charlize Theron che è stata protagonista ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Warner Bros ha annunciato ladinelle sale americane di, il filmdi Mad Max:, Ilvs., il filmdi Mad Max:, ha ora unadi: il 23 giugno 2023. La Warner Bros ha annunciato l'aggiornamento confermando anche quando arriveranno nelle sale la versione musical del film Ile il progetto per tutta la famigliavs.. Anya Taylor-Joy sarà la star diereditando il ruolo da Charlize Theron che è stata protagonista ...

