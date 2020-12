Ecco i regali di Natale di Conte. Ai ristoratori? Macché: ai poteri forti (Di giovedì 24 dicembre 2020) di Gianluigi Paragone. Sono sceso in piazza con le partite iva, i ristoratori e tutti coloro che non si rassegnano agli annunci che Palazzo Chigi partorisce da mesi. ristoratori che fanno i ristoratori e non gli attori che diversificano facendo i ristoratori ma poi vanno in tv a fare i preziosi per farsi belli con i giornalisti fichetti. Annunci di soldi, di ristori, di bonus e superbonus, di clic day, di cashback, venduti come “la” soluzione che ci voleva per ripartire e diffusi con la voce unica del Grande Fratello mediatico. In questo frullatore di tg e giornali scompaiono le notizie vere, quelle che potrebbero far aprire gli occhi ai cittadini comuni. Ne prendo tre, utili per spiegare come ai grandi soggetti arrivino i soldi veri. Comincio da un settore che mi sta a cuore, su cui ho cercato di intervenire ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 dicembre 2020) di Gianluigi Paragone. Sono sceso in piazza con le partite iva, ie tutti coloro che non si rassegnano agli annunci che Palazzo Chigi partorisce da mesi.che fanno ie non gli attori che diversificano facendo ima poi vanno in tv a fare i preziosi per farsi belli con i giornalisti fichetti. Annunci di soldi, di ristori, di bonus e superbonus, di clic day, di cashback, venduti come “la” soluzione che ci voleva per ripartire e diffusi con la voce unica del Grande Fratello mediatico. In questo frullatore di tg e giornali scompaiono le notizie vere, quelle che potrebbero far aprire gli occhi ai cittadini comuni. Ne prendo tre, utili per spiegare come ai grandi soggetti arrivino i soldi veri. Comincio da un settore che mi sta a cuore, su cui ho cercato di intervenire ...

Agenzia_Ansa : #Natale, ecco come cambia al tempo del #covid. Da come trovare un nuovo modo per trascorrere le festività ai regali… - dievve : Ecco i regali di Natale di Conte. Ai ristoratori? Macché: ai poteri forti - ilculodiabba : Parlando di regali di natale brutti ecco a voi un braccialetto già annerito e probabilmente utilizzato da qualcuno.… - GGVKTEAR : mai festeggiato il natale, mai dati regali e mai ricevuti. data la mia religione il natale è un giorno come un altr… - Rocketbabyshop : Giochi in Legno? Shop Now Shop Wow su -