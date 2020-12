Deceduto in un incidente, gli organi di Luca salvano la vita di 3 persone (Di giovedì 24 dicembre 2020) . Donati cuore, fegato e reni dell’uomo Nei prossimi giorni 3 vite saranno salvate con gli organi di Luca Tesser, morto a 52 anni venerdì scorso in un brutto incidente stradale. Un gesto d’amore proprio nel periodo natalizio che va a realizzare L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) . Donati cuore, fegato e reni dell’uomo Nei prossimi giorni 3 vite saranno salvate con glidiTesser, morto a 52 anni venerdì scorso in un bruttostradale. Un gesto d’amore proprio nel periodo natalizio che va a realizzare L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

estensecom : Lacrime e commozione, ma anche un applauso scosciante al termine dei funerali di Luca Dolcetti, il 37enne argentano… - FormulaEra : Jean Pierre Jarier ha corso molto, sfiorando il successo in #F1 quando sostituì, su #Lotus, il povero Ronnie Peters… - gazzettamantova : Ex impresario morto in auto, lunedì l’addio a Sustinente Maurizio Sironi è deceduto in un incidente avvenuto gioved… - infoitsport : Francia, terribile incidente dopo Lorient-Rennes | Giardiniere deceduto allo stadio - calciomercatoit : Terribile ciò che è accaduto in #Francia, al termine di #LorientRennes di #Ligue1: un giardiniere volontario è dece… -

Ultime Notizie dalla rete : Deceduto incidente Grave incidente sulla Paullese: un morto e due feriti / VIDEO IL GIORNO Investito da una moto in via Venezia, muore tre mesi dopo

Dopo l’incidente, l’uomo era apparso in gravi condizioni ed era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il 63enne è morto ...

Incidente a Pontinia, morta la donna investita: stava cambiando una ruota. Ricoverata la nipote

Ad avere la peggio è stato Gilberto Riminucci, 63 anni, residente, originario di Sant’Angelo in vado, ma residente a Lunano che era alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente. (il Resto del ...

Dopo l’incidente, l’uomo era apparso in gravi condizioni ed era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il 63enne è morto ...Ad avere la peggio è stato Gilberto Riminucci, 63 anni, residente, originario di Sant’Angelo in vado, ma residente a Lunano che era alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente. (il Resto del ...