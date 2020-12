Così è nato il presepe di San Francesco (Di giovedì 24 dicembre 2020) Francesco Boezi La storia della nascita del primo presepe. Così Francesco d'Assisi ha creato una tradizione che sarebbe divenuta mondiale No, nelle prime versioni dei presepi non dimoravano statuine con mascherine o migranti intenti a sbarcare. L'attualizzazione delle rappresentazioni è arrivata dopo, qualche anno fa. Il presepe di San Francesco non era fantasioso come quello odierno. Molti anni dopo il 1223, l'anno dell'inaugurazione del primo presepe a Greccio, un altro Francesco, e cioè il Papa, dirà: "Il mirabile segno del presepe, Così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020)Boezi La storia della nascita del primod'Assisi ha creato una tradizione che sarebbe divenuta mondiale No, nelle prime versioni dei presepi non dimoravano statuine con mascherine o migranti intenti a sbarcare. L'attualizzazione delle rappresentazioni è arrivata dopo, qualche anno fa. Ildi Sannon era fantasioso come quello odierno. Molti anni dopo il 1223, l'anno dell'inaugurazione del primoa Greccio, un altro, e cioè il Papa, dirà: "Il mirabile segno delcaro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del ...

