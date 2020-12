CorSport: Juve-Napoli potrebbe essere recuperata il 14 febbraio all’Allianz (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Lega Serie A non ha ancora individuato la data possibile per il recupero di Juve-Napoli. Il Corriere dello Sport ipotizza però che la data giusta possa essere il 14 febbraio, giorno in cui sarebbe prevista la gara di ritorno, che, così, diventerebbe quella di andata e sarebbe spostata dal Maradona all’Allianz. “Non essendoci la possibilità di giocare il 13 gennaio (perché la Coppa Italia entra nel vivo), né il 20 (perché la Supercoppa andrà pur assegnata), Juventus e Napoli finiranno per ritrovarsi all’Allianz Stadium, molto probabilmente, il 14 febbraio, quando invece dovrebbero starsene entrambe al Diego Armando Maradona per giocarsi la gara di ritorno che certo non può anticipare quella di andata”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Lega Serie A non ha ancora individuato la data possibile per il recupero di. Il Corriere dello Sport ipotizza però che la data giusta possail 14, giorno in cui sarebbe prevista la gara di ritorno, che, così, diventerebbe quella di andata e sarebbe spostata dal Maradona. “Non essendoci la possibilità di giocare il 13 gennaio (perché la Coppa Italia entra nel vivo), né il 20 (perché la Supercoppa andrà pur assegnata),ntus efiniranno per ritrovarsiStadium, molto probabilmente, il 14, quando invece dovrebbero starsene entrambe al Diego Armando Maradona per giocarsi la gara di ritorno che certo non può anticipare quella di andata”. L'articolo ...

