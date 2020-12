Condividere un post diffamatorio sui social media è punibile : la responsabilità non è unicamente dell’autore del contenuto diffamante originario (Di giovedì 24 dicembre 2020) La condivisione su un social media di contenuti lesivi dell’onore non esime da eventuali responsabilità penali. È quanto ha sancito il Tribunale federale secondo il quale l’internauta, nei suoi commenti che rimandano a post pubblicati precedentemente da altri sulle reti sociali elettroniche, non può invocare il “privilegio dei media” che addossa la responsabilità unicamente all’autore del contenuto diffamante originario. Nel caso concreto esaminato dall’alta corte si tratta di un ricorrente che nel 2015 aveva allegato a un suo intervento su Facebook un link nel quale un animalista veniva definito come un “antisemita ripetutamente condannato” alla testa di un’associazione “neonazista”. Quattro anni dopo ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 24 dicembre 2020) La condivisione su undi contenuti lesivi dell’onore non esime da eventualipenali. È quanto ha sancito il Tribunale federale secondo il quale l’internauta, nei suoi commenti che rimandano apubblicati precedentemente da altri sulle retii elettroniche, non può invocare il “privilegio dei” che addossa laall’autore del. Nel caso concreto esaminato dall’alta corte si tratta di un ricorrente che nel 2015 aveva allegato a un suo intervento su Facebook un link nel quale un animalista veniva definito come un “antisemita ripetutamente condannato” alla testa di un’associazione “neonazista”. Quattro anni dopo ...

cuore1973 : Non rt mai i miei post Non cerco like. Volevo solo condividere con voi la felicità di una mamma Grazie ?? - ViaggPigra : ?? Da Gennaio a Novembre Insieme abbiamo letto: 346269 pagine ?????? 1151 libri?????? In 25!!! ??News! Abemus Pagina Insta… - flowyrus : secondo te, se qualcuno ha 9 anni in meno di una persona ma vorrebbe comunque farci amicizia, è sbagliato? — Non è… - eleonoradigen : @rosmellomood Dato che hai molti che ti seguono ti chiedo di condividere un post simile a quello che ho scritto. Pe… - Destradipopolo : IL NONNO MILANESE CHE USAVA LE PIATTAFORME ONLINE PER CONDIVIDERE GLI ABUSI SULLA NIPOTE DI UN ANNO ORRIBILE STORI… -

Ultime Notizie dalla rete : Condividere post Lavagna interattiva: otto modelli per condividere la conoscenza nel post Covid 01Net Aggiudicato il piano per il cimitero monumentale

Aggiudicata la progettazione per il cimitero monumentale di Visso, su gara europea e procedura accelerata. "Dopo il cimitero di Cupi e di Villa Sant’Antonio – spiega il consigliere Filippo Sensi – fin ...

Il Natale ‘a distanza’ in Toscana è in streaming: tra cinema, concerti e mercatini online

Ecco gli appuntamenti provincia per provincia, dalle iniziative nel segno dell’arte organizzate da Uffizi e Accademia, a Babbo Natale in persona che legge le favole, alle musiche natalizie che risuone ...

Aggiudicata la progettazione per il cimitero monumentale di Visso, su gara europea e procedura accelerata. "Dopo il cimitero di Cupi e di Villa Sant’Antonio – spiega il consigliere Filippo Sensi – fin ...Ecco gli appuntamenti provincia per provincia, dalle iniziative nel segno dell’arte organizzate da Uffizi e Accademia, a Babbo Natale in persona che legge le favole, alle musiche natalizie che risuone ...