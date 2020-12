Concorso Istruttore di vigilanza Comune di Pescara, 15 posti a tempo determinato: come partecipare (Di giovedì 24 dicembre 2020) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020 un bando per la partecipazione al Concorso Istruttore di vigilanza per la copertura di 15 posti, a tempo pieno e determinato, presso il Comune di Pescara, con assunzione tramite contratto di formazione e lavoro. Il Concorso, con la stipula di un contratto di formazione e lavoro, è volto a favorire l’inserimento lavorativo di giovani di età compresa tra 18 e 32 anni, tramite un percorso lavorativo e formativo della durata massima di 12 mesi. Seguono tutte le informazioni sui requisiti necessari a partecipare e sullo svolgimento della prova. Vedi tutti i concorsi aperti in Abruzzo Concorso Istruttore di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 24 dicembre 2020) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020 un bando per la partecipazione aldiper la copertura di 15, apieno e, presso ildi, con assunzione tramite contratto di formazione e lavoro. Il, con la stipula di un contratto di formazione e lavoro, è volto a favorire l’inserimento lavorativo di giovani di età compresa tra 18 e 32 anni, tramite un percorso lavorativo e formativo della durata massima di 12 mesi. Seguono tutte le informazioni sui requisiti necessari ae sullo svolgimento della prova. Vedi tutti i concorsi aperti in Abruzzodi ...

