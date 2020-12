Cashback: come fare per ottenerlo senza SPID ed app IO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vediamo insieme i procedimenti per ottenere il Cashback senza l’app IO o lo SPID Ottenere il Cashback senza app IO e SPID (Foto di Firmbee da Pixabay)come sappiamo, è partito il Cashback già dall’8 Dicembre. Numerosissimi utenti ne stanno approfittando ma ci sono ancora tante persone che hanno difficoltà ad accedervi a causa della propria mancata iscrizione al servizio SPID. Nonostante richiedere lo SPID sia semplice e poco invasivo, molto spesso le lunghe file alle poste (dove poterlo richiedere) non ci attirano per nulla. Hanno escogitato un piano per ottenere il Cashback senza possedere lo SPID, in maniera legale e sicura. Ottenere il ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vediamo insieme i procedimenti per ottenere ill’app IO o loOttenere ilapp IO e(Foto di Firmbee da Pixabay)sappiamo, è partito ilgià dall’8 Dicembre. Numerosissimi utenti ne stanno approfittando ma ci sono ancora tante persone che hanno difficoltà ad accedervi a causa della propria mancata iscrizione al servizio. Nonostante richiedere losia semplice e poco invasivo, molto spesso le lunghe file alle poste (dove poterlo richiedere) non ci attirano per nulla. Hanno escogitato un piano per ottenere ilpossedere lo, in maniera legale e sicura. Ottenere il ...

