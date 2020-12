Carabinieri e pompieri irrompono in casa e trovano uomo morto a letto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo una telefonata di allarme, soccorritori e forze dell’ordine trovano un uomo morto nella sua abitazione. Accanto a sé c’era un’arma. Trovato un uomo morto in casa, con una pistola ad aria compressa accanto. Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì 23 dicembre 2020. A Roma i Carabinieri sono penetrati nell’abitazione di un pensionato i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo una telefonata di allarme, soccorritori e forze dell’ordineunnella sua abitazione. Accanto a sé c’era un’arma. Trovato unin, con una pistola ad aria compressa accanto. Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì 23 dicembre 2020. A Roma isono penetrati nell’abitazione di un pensionato i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Delia886799071 : Un GRANDE GRAZIE a tt gli agenti di sicurezza Carabinieri Polizia Forestali Pompieri Subacquei Finanzieri. Tutti i… - ginopino009 : @matteosalvinimi Bravo così si portano avanti le istanze della polizia penitenziaria italiana! Porta anche il torro… - violettasound0 : Cioè ma questa col megafono vuole spoilerare la missione di Tommi e Stefi? Ragazzi ma qualcuno di Roma chiami carab… - crisbi_ : oggi pomeriggio per strada c’era un incidente, strada chiusa, pompieri, ambulanze, carabinieri, lampeggianti ovunqu… - mariolosio : @robersperanza ma dai qui a milano e’ prassi che ci chiamiamo tutti prima di uscire in monopattino per un ape sui n… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri pompieri Carabinieri e pompieri irrompono in casa e trovano uomo morto a letto ViaggiNews.com A fuoco nella notte una palazzina Distrutta la copertura dell’edificio

Ha letteralmente rischiarato la notte uboldese l’incendio scoppiato martedì a tarda ora in un cortile tra le vie Brera e Tognoni. L’allarme è scattato quando le fiamme sono divampate alte richiamando ...

Rogo in un capannone del podere Santarello: muoiono 500 pecore. Pompieri a lavoro

Le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria ma sono in corso accertamenti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Montepulciano e Piancastagnaio ...

Ha letteralmente rischiarato la notte uboldese l’incendio scoppiato martedì a tarda ora in un cortile tra le vie Brera e Tognoni. L’allarme è scattato quando le fiamme sono divampate alte richiamando ...Le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria ma sono in corso accertamenti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Montepulciano e Piancastagnaio ...