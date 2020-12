Babbo Natale Vs. Supereroi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Amanti del Natale, dei canti, dei cenoni e dello zio che grida ambo al primo numero estratto delle tombola, a me! Queste feste 2020 non saranno bellissime, lo so, ma qui c’è la vostra Mary che vuole comunque regalarvi qualcosa di speciale per farvi ridere: Babbo Natale che fa a pugni con i più grandi Supereroi. Sì sì, avete letto bene: Babbo Natale CHE FA A PUGNI! Il caro Santa Claus (Papà Noël, San Nicola, Nonno Gelo, Babbo Nachele o come amate chiamarlo) non è sempre stato un uomo buono e paziente, anche perché le festività sono il periodo più stressante per lui, quindi con i nervi a fior di palle è capitato che se l’è date di santa ragione con alcuni dei vostri Supereroi preferiti. Di seguito 4 storie in cui potete ammirare e leggere l’ira ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Amanti del, dei canti, dei cenoni e dello zio che grida ambo al primo numero estratto delle tombola, a me! Queste feste 2020 non saranno bellissime, lo so, ma qui c’è la vostra Mary che vuole comunque regalarvi qualcosa di speciale per farvi ridere:che fa a pugni con i più grandi. Sì sì, avete letto bene:CHE FA A PUGNI! Il caro Santa Claus (Papà Noël, San Nicola, Nonno Gelo,Nachele o come amate chiamarlo) non è sempre stato un uomo buono e paziente, anche perché le festività sono il periodo più stressante per lui, quindi con i nervi a fior di palle è capitato che se l’è date di santa ragione con alcuni dei vostripreferiti. Di seguito 4 storie in cui potete ammirare e leggere l’ira ...

