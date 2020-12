Antonella Ruggiero | «Libera e senza rimpianti»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La seconda (o terza) vita di Antonella Ruggiero sta tutta in questa frase: «Cos’è cambiato con il lockdown? Per chi amava tutte le attenzioni possibili, tutto. Per chi, invece, non ha mai amato la mondanità quasi nulla. Quello che facevo prima, lo faccio adesso. La mente continua a viaggiare per le sue strade, e così l’arte e la musica».