We Can Be Heroes su Netflix dal 25 dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva su Netflix We Can Be Heroes, nuovo film per ragazzi. Di cosa si tratta? Scopriamo cast e trailer di questo nuovo arrivo Il 25 dicembre debutta su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo WE CAN BE Heroes, il nuovo film live action per i ragazzi e le famiglie diretto da Robert Rodriguez. Nel cast YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald e Adriana Barraza. Nel cast anche Vivien Lyra Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry Russell e JJ Dashnaw. A seguire la sinossi: Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arriva suWe Can Be, nuovo film per ragazzi. Di cosa si tratta? Scopriamo cast e trailer di questo nuovo arrivo Il 25debutta suin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo WE CAN BE, il nuovo film live action per i ragazzi e le famiglie diretto da Robert Rodriguez. Nel cast YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald e Adriana Barraza. Nel cast anche Vivien Lyra Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry Russell e JJ Dashnaw. A seguire la sinossi: Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro ...

