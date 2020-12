Virus, l’allarme di Conte: “A gennaio zona rossa se crescono i contagi” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Rimandare gli studenti a scuola dopo la Befana. E’ questo l’obiettivo del Governo: a spiegarlo è il premier Conte, intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta. “Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Rimandare gli studenti a scuola dopo la Befana. E’ questo l’obiettivo del Governo: a spiegarlo è il premier, intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta. “Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - rtl1025 : ???? 'Il #RegnoUnito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di #Covid che sarebbe il risultato di una mutazione de… - Tg3web : Allarme in Europa per la mutazione del virus in Gran Bretagna. Al Tg3 l'immunologa Antonella Viola. - 00MrFrost00 : RT @fabiochiusi: 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola trattano l… - suitetti : RT @kattolikamente: Quello che non si capisce è che di varianti del virus ce ne sono state decine, allora come mai scatta l'allarme solo pe… -

