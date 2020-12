Verona-Inter | Juric bacchetta la società | “Troppi errori nel calciomercato Ilic e Ruegg attaccanti? Questo non è calcio”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilcrolla al "Bentegodi".L'batte il2-1 al Bentegodi con le reti di Lautaro e Skriniar nella ripresa. Settima vittoria consecutiva per i nerazzurri che volano così - in attesa del Milan - in vetta alla classifica con 33 punti. Una ko pesante da digerire per gli scaligeri, a cui non è bastata la rete di. Sfida analizzata al triplice fischio dal tecnico Ivanche, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde tutta la sua amarezza per la sconfitta di questa sera. "Abbiamo fatto bene nel primo tempo senza concedere nulla, grandi complimenti ai miei ragazzi. Non ècon, è massacro per i ragazzi e si perde fiducia. Abbiamo fatto una partita sopra possibilità, bisogna vedere alcune cose ...