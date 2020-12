Verona-Inter- 2-1: Lautaro e Skriniar fanno sognare i nerazzurri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi 23 Dicembre 2020 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si è disputata la partita Verona-Inter-di Serie A. Un primo tempo di attesa dove le due squadre si sono a lungo studiate con qualche accelerata che però non ha portato a nulla. Nel secondo tempo L’Inter ha trovato il gol, il Verona ha risposto. Ma alla fine l’Inter ha raddoppiato e ha siglato una vittoria importante per il morale e per la classifica. Verona-Inter: quali sono state le formazioni ufficiali? Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco, Colley, Zaccagni, Salcedo. Inter (3-4-2-1): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Young, Lautaro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi 23 Dicembre 2020 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si è disputata la partita-di Serie A. Un primo tempo di attesa dove le due squadre si sono a lungo studiate con qualche accelerata che però non ha portato a nulla. Nel secondo tempo L’ha trovato il gol, ilha risposto. Ma alla fine l’ha raddoppiato e ha siglato una vittoria importante per il morale e per la classifica.: quali sono state le formazioni ufficiali?(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco, Colley, Zaccagni, Salcedo.(3-4-2-1): Handanovic,, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Young,...

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci al 'Bentegodi' di Verona: oggi in campo con la maglia Away! ?? #VeronaInter ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | GOL VERONA 63' - Ilic approfitta di una incertezza di Handanovic nell'area piccola e deposita in rete...… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo per preparare l'ultima sfida del 2020: mercoledì c'è #VeronaInter ??… - zazoomblog : Verona-Inter 1-2 blitz al Bentegodi: Tabellino e Highlights - #Verona-Inter #blitz #Bentegodi: - PierluigiSarac1 : Mamma mia che giocatore @AchrafHakimi. MAMMA MIA. Oggi male, malissimo sul gol #Handanovic. Bene, benissimo l'… -