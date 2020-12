Variante Covid | l' Oms | Si trasmette di più ai bambini

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La mutazione inglese del Coronavirus può essere "più facilmente trasmissibile da giovani e", secondo un nuovo studio dell'Oms. Chissà se lainglese del Coronavirus può in qualche ...

Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - MediasetTgcom24 : Variante Covid, la rabbia degli italiani bloccati negli aeroporti di Londra: 'Abbandonati dal nostro Paese' … - f_uccheddu : RT @MLicenza: Secondo le ultime indiscrezioni la variante inglese del Covid-19 sarebbe già arrivata in Italia, castigando migliaia di perso… - sciolti_cani : #23dicembre #conte #renzi #dalema #variantecovid #Conte ricompone l'attrito con #Renzi, ma rispunta dall'oltretomb… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid

Adnkronos

I conducenti di camion protestano presso l’area di sosta dei camion dell’aeroporto di Manston, nel Kent inglese, quando viene loro richiesto un test Covid negativo certificato per raggiungere la Franc ...La variante cosiddetta “inglese” del nuovo coronavirus si starebbe diffondendo più rapidamente per la maggiore capacità di trasmettersi ai bambini. Lo dice in un’intervista al Messaggero ...