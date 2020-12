Traffico Roma del 23-12-2020 ore 09:00 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane non molto il Traffico registra dal momento sulla rete viaria cittadina tutto regolare anche sul Raccordo Anulare rimosso l’incidente avvenuto in esterna tra l’uscita Cassia uscita Trionfale Ottavia in direzione Aurelia ora non ci sono più problemi tutta la turbano della Roma L’Aquila brevi code tra l’uscita Portonaccio il bivio per la tangenziale est lavori su Cristoforo Colombo riduzione di carreggiata tra viale Africa Viale America in direzione del centro Ci troviamo in corrispondenza del laghetto dell’EUR raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane non molto ilregistra dal momento sulla rete viaria cittadina tutto regolare anche sul Raccordo Anulare rimosso l’incidente avvenuto in esterna tra l’uscita Cassia uscita Trionfale Ottavia in direzione Aurelia ora non ci sono più problemi tutta la turbano dellaL’Aquila brevi code tra l’uscita Portonaccio il bivio per la tangenziale est lavori su Cristoforo Colombo riduzione di carreggiata tra viale Africa Viale America in direzione del centro Ci troviamo in corrispondenza del laghetto dell’EUR raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni ...

Traffico Roma del 23-12-2020 ore 08:00

Riapre il porto di Dover solo per negativi a tampone

Cronaca dal mondo Roma - 23/12/2020 08:57 - Il porto britannico di Dover è stato riaperto al traffico in uscita in seguito all'accordo trovato tra Regno Unito e Francia che mette fine

