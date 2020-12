Teatro Stabile del Veneto si fa ‘in tre’ per Concerto di Capodanno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tre città e tre eventi per il Concerto di Capodanno 2021 del Teatro Stabile del Veneto, che l’1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di Padova, Venezia e Treviso, con un evento inedito che unisce i palcoscenici dei Teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco in un unico spettacolo di musica e danza, per il pubblico connesso da casa. Un Capodanno all’insegna della collaborazione, che vede per la prima volta insieme l’Orchestra di Padova e del Veneto e l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con più di 48 elementi sul palcoscenico, 20 artisti tra cantanti lirici, pop e danzatori, oltre a tutte le maestranze del Teatro coinvolte nella produzione. Tra le voci protagoniste quelle di Amii Stewart e Alessandro Safina, nel cast dei cantanti lirici i soprani ... Leggi su funweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tre città e tre eventi per ildi Capodanno 2021 deldel, che l’1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di Padova, Venezia e Treviso, con un evento inedito che unisce i palcoscenici dei Teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco in un unico spettacolo di musica e danza, per il pubblico connesso da casa. Un Capodanno all’insegna della collaborazione, che vede per la prima volta insieme l’Orchestra di Padova e dele l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con più di 48 elementi sul palcoscenico, 20 artisti tra cantanti lirici, pop e danzatori, oltre a tutte le maestranze delcoinvolte nella produzione. Tra le voci protagoniste quelle di Amii Stewart e Alessandro Safina, nel cast dei cantanti lirici i soprani ...

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tre città e tre eventi per il Concerto di Capodanno 2021 del Teatro Stabile del Veneto, che l'1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di ...

Natale 2020: concerti e spettacoli in streaming

Nell'anno del Covid i teatri di Venezia, Padova e Treviso si propongono per le festività con un calendario di appuntamenti in streaming ...

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tre città e tre eventi per il Concerto di Capodanno 2021 del Teatro Stabile del Veneto, che l'1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di ...Nell'anno del Covid i teatri di Venezia, Padova e Treviso si propongono per le festività con un calendario di appuntamenti in streaming ...