Sorpasso a destra: quando è vietato e in che casi si può fare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chiunque sa che la regola generale dei sorpassi in strada prevede il Sorpasso a sinistra. È necessario insomma spostarsi sull’interno della strada ed effettuare con accortezza la manovra, velocemente ma con prudenza, ponendosi sulla sinistra del veicolo che ci precede. Qui di seguito vogliamo però capire se la legge talvolta ammette il Sorpasso a destra e, se sì, in quali circostanze. Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su come denunciare o segnalare un automobilista che ha violato il CdS, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Sorpasso a destra: il contesto di riferimento e l’art. 148 CdS Per chiarire se davvero il Sorpasso a destra è sempre vietato, ricordiamo prima l’art. 148 del Codice della Strada, intitolato ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chiunque sa che la regola generale dei sorpassi in strada prevede ila sinistra. È necessario insomma spostarsi sull’interno della strada ed effettuare con accortezza la manovra, velocemente ma con prudenza, ponendosi sulla sinistra del veicolo che ci precede. Qui di seguito vogliamo però capire se la legge talvolta ammette ile, se sì, in quali circostanze. Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su come denunciare o segnalare un automobilista che ha violato il CdS, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: il contesto di riferimento e l’art. 148 CdS Per chiarire se davvero ilè sempre, ricordiamo prima l’art. 148 del Codice della Strada, intitolato ...

SBidimedia : ?? ???? Sondaggi d’Europa ?? 19 dicembre ???? ???? Recuperano i Popolari ???? ?? Conservatori a +1% sui Laburisti ???? ?? Csx olt… - emanueleghebaur : @GiorgiaMeloni Ecco invece le proposte concrete della @LegaSalvini: un vicendevole sorpasso di individualismi beoti… - ricciomorbidoso : @valvolo81 Superamento. Mi raccomando. Il sorpasso a destra non è consentito, il superamento sì (stiamo per affrontare i quiz ??) - MAnnurca : La melloni cerca di mettersi al centro per fare il sorpasso a destra... - Edoenonsolo : In autostrada ho avuto la conferma: corsia di destra riservata ai veicoli pesanti, corsia centrale riservata ai vei… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpasso destra Frosinone, fallito il sorpasso alla Salernitana: è 0-0 Corriere dello Sport.it Milan più forte anche degli infortuni, Sassuolo dominato: tanti saluti all'Inter e al suo sogno di sorpasso

Dopo due pareggi, sempre per 2-2- contro il Parma e il Genoa, che avevano consentito all’Inter di sognare addirittura il sorpasso, il Milan torna a vincere ... Donnarumma deve volare alla sua destra ...

Inter-Spezia, le ufficiali: Conte punta su Gagliardini, Vidal in panchina. Brozovic dal 1', c'è Hakimi a destra

Primo round del derby a distanza per provare a chiudere il 2020 in testa alla classifica di Serie A. L’Inter di Antonio Conte scende in campo nel pomeriggio a San Siro per affrontare lo ...

Dopo due pareggi, sempre per 2-2- contro il Parma e il Genoa, che avevano consentito all’Inter di sognare addirittura il sorpasso, il Milan torna a vincere ... Donnarumma deve volare alla sua destra ...Primo round del derby a distanza per provare a chiudere il 2020 in testa alla classifica di Serie A. L’Inter di Antonio Conte scende in campo nel pomeriggio a San Siro per affrontare lo ...