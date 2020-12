Si copre con il cappotto e ruba un portafogli: arrestata 19enne a Termini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ stata arrestata dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato una cittadina italiana di 19 anni, all’interno della metropolitana di Termini. Continuano incessanti i servizi di vigilanza ordine e sicurezza pubblica da parte degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Operativa dell’ufficio di Gabinetto della Questura che, nella giornata di ieri, durante il pattugliamento, alla fermata metro Termini, hanno arrestato H.A. cittadina italiana di 19 anni, con precedenti di polizia. Leggi anche: Roma: uomo accoltellato a Casal Bruciato, un anno fa era rimasto vittima di un agguato La giovane donna, poco prima, mentre si trovava all’interno del convoglio metro, era riuscita a rubare il portafoglio dalla borsa di una ignara passeggera, una cittadina turca di 22 anni. La malvivente infatti, dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ statadalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato una cittadina italiana di 19 anni, all’interno della metropolitana di. Continuano incessanti i servizi di vigilanza ordine e sicurezza pubblica da parte degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Operativa dell’ufficio di Gabinetto della Questura che, nella giornata di ieri, durante il pattugliamento, alla fermata metro, hanno arrestato H.A. cittadina italiana di 19 anni, con precedenti di polizia. Leggi anche: Roma: uomo accoltellato a Casal Bruciato, un anno fa era rimasto vittima di un agguato La giovane donna, poco prima, mentre si trovava all’interno del convoglio metro, era riuscita are ilo dalla borsa di una ignara passeggera, una cittadina turca di 22 anni. La malvivente infatti, dopo ...

E’ stata arrestata dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato una cittadina italiana di 19 anni, all’interno della metropolitana di Termini. Continuano incessanti i servizi di vigilanza ordine ...

