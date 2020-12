Sfratti | rinvio di 6 mesi Gli inquilini tirano un sospiro di sollievo

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Uscito dalla legge di bilancio, rientrato nel decreto Milleproroghe approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Alla fine ha avuto un esito positivo la vicenda del blocco degliper abitazioni e locali commerciali: è stato prorogato fino al 30 giugno prossimo (con alcuni paletti da chiarire). La notizia ha mandato su tutte le furie Confedilizia, associazione dei proprietari. Il governo ha stanziato anche 50 milioni in più per il fondo di morosità incolpevole e 100 per compensare, al 50% … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

