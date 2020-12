Scanzi e Travaglio occupano le tv per difendere Conte. Su Rai3 chiedono “la scomparsa fisica” di Renzi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il pool di avvocati-giornalisti di Giuseppe Conte, alle prese con i pasticci del suo governo sul fronte della pandemia e con la crisi intestina dei Cinquestelle e della sua maggioranza, ormai occupa le tv pubbliche ma anche quelle private. Andrea Scanzi e Marco Travaglio, firme di punta del “Fatto Quotidiano“, stanno più sul piccolo schermo di un Pippo Baudo d’annata, ma il loro non è un compito semplice: far finta di essere imparziali, indipendenti e cazzuti, ma allo stesso tempo trovare alibi, giustificazioni ed eventuali complotti segreti dietro gli errori, e gli orrori, del governo di riferimento. Travaglio e Scanzi si alternano quasi ogni sera dalla Gruber, sulla Sette, ma in certi casi, fanno perfino coppia insieme, come accaduto ieri a “Cartabianca“, dove a quanto pare si è consumato un vero e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il pool di avvocati-giornalisti di Giuseppe, alle prese con i pasticci del suo governo sul fronte della pandemia e con la crisi intestina dei Cinquestelle e della sua maggioranza, ormai occupa le tv pubbliche ma anche quelle private. Andreae Marco, firme di punta del “Fatto Quotidiano“, stanno più sul piccolo schermo di un Pippo Baudo d’annata, ma il loro non è un compito semplice: far finta di essere imparziali, indipendenti e cazzuti, ma allo stesso tempo trovare alibi, giustificazioni ed eventuali complotti segreti dietro gli errori, e gli orrori, del governo di riferimento.si alternano quasi ogni sera dalla Gruber, sulla Sette, ma in certi casi, fanno perfino coppia insieme, come accaduto ieri a “Cartabianca“, dove a quanto pare si è consumato un vero e ...

Il giornalista Andrea Scanzi ritiene che, in caso di crisi di governo e nuove elezioni, Matteo Renzi rischierebbe di scomparire ‘fisicamente’.

Su Rai3 #cartabianca con Bianca Berlinguer

Marco Travaglio, direttore Il Fatto Quotidiano; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Simonetta Agnello Hornby, ...

