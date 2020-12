Roma-Cagliari | Diretta streaming | Match Live | Dove vedere la partita (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stasera alle 20.45 all’Olimpico la Roma ospiterà il Cagliari nella gara valida per la 14° giornata di campionato di Serie A. Dove vederla in tv. La Roma vuole dimenticare Bergamo, specialmente la prestazione dei secondi 45 minuti. Il Cagliari, reduce dal pareggio con l’Udinese, vorrà far fare bella figura al proprio tecnico Di Francesco, che L'articolo Roma-Cagliari Diretta streaming Match Live Dove vedere la partita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stasera alle 20.45 all’Olimpico laospiterà ilnella gara valida per la 14° giornata di campionato di Serie A.vederla in tv. Lavuole dimenticare Bergamo, specialmente la prestazione dei secondi 45 minuti. Il, reduce dal pareggio con l’Udinese, vorrà far fare bella figura al proprio tecnico Di Francesco, che L'articololaproviene da www.meteoweek.com.

OfficialASRoma : ??? Il 23 dicembre di 14 anni fa @OfficialTaddei segnò così proprio contro il Cagliari all'Olimpico... ?? ?? 10 curio… - FootballtipsNG : Serie A, Roma vs Cagliari, PREDICTION: 1 - 1 - Ghanabettips : Serie A, Roma vs Cagliari, PREDICTION: 1 - 1 - jackpotKE : Serie A, Roma vs Cagliari, PREDICTION: 1 - 1 - MySASoccerTips : Serie A, Roma vs Cagliari, PREDICTION: 1 - 1 -