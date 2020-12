Parco di Veio | attenti al lupo!

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per prima cosa occorre ricordare che il Lupo è l’unico nemico naturale per i Cinghiali, nonché è specie protetta da normative nazionali e direttive comunitarie. Ad oggi nel territorio del(circa 15.000 ettari) sono stati rilevati tre nuclei riproduttivi, ma nonostante la cospicua presenza i danni agli allevamenti segnalati all’Ente sono comunque risultati abbastanza sporadici, a riprova che il lupo si nutre prevalentemente di animali selvatici; certamente il bestiame senza guardiania è alla mercé del lupo e agli allevatori, come previsto dalla normativa, riceveranno un indennizzo per i danni subiti. All’Ente non risultano casi di predazione su cani e gatti domestici e tanto meno il lupo, schivo e timoroso per natura può rappresentare un pericolo per gli esseri umani, infatti non risultano attacchi all’essere umano in Italia negli ultimi 200 anni, però non ...