Million Day | Lotto e Superenalotto | Elisabetta Gregoraci ti darà i numeri

Leggi su instanews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Perché non provi un bacio della dea bendata cerchi di vincere il montepremi di queste estrazioni? Lapotrebbe farti vincere. Il sogno di tutti noi è quello di fare una vacanza da sogno fra Ibiza e Formentera, un mese in crociera intorno al mondo, una macchina da fare invidia e tanti milioni di euro sulle carte di credito. Qualcuno che cerca di indovinare ifortunati che possono dare la vittoria c’è sempre. Ma dove trovare questida giocare e da utilizzare per tentare il fato e la vittoria? C’è chi li cerca nella smorfia napoletana, chi invece si basa sul significato dei sogni fatti la sera prima. Altre persone invece li trovano per strada o cercanoin ciò che viene visto intorno magari nei cartelli autostradali, su delle bancarelle od anche sugli annunci che troviamo sparsi. ...