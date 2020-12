Milan | Theo Hernandez | “Una grande vittoria che chiude un anno speciale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “E’ stato un gol molto, peccato non aver potuto festeggiare con i nostri tifosi la fine di un. È stata unapartita e unaimportante, sono molto felice di questa squadra”. Lo ha detto il terzino del, dopo lacontro la Lazio grazie al suo gol nel recupero. “Il fatto che sia venuto ad abbracciarmi quello che è stato il miglior terzino del mondo – ha detto l’esterno commentando ai microfoni di Dazn l’abbraccio con Paolo Maldini – per me è molto importante. Abbiamo sofferto contro la Lazio, che è molto forte e gioca bene, ma abbiamo corso e lottato fino alla fine e ne è valsa la pena. Lavoro tutti i giorni per migliorare e diventare il migliore nel mio ruolo. ...