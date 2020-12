Lucrezia Comanducci perde la pazienza | Dama fuori controllo a Uomini e Donne (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci perde la pazienza e decide di smettere di corteggiare Armando Incarnato. Ma cosa ha fatto il cavaliere per far perdere le staffe in questo modo alla corteggiatrice romana? Lucrezia, solitamente, è timida e pacata, ma questa volta non è riuscita a contenersi e ha tirato fuori la grinta nascosta. La Dama romana è tornata a Uomini e Donne solamente per corteggiare Armando Incarnato, superando il suo disagio verso il contesto televisivo. Lucrezia, infatti, aveva deciso di abbandonare il programma perché non si sentiva se stessa e non riusciva a esprimersi nello studio di Uomini e ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nell’ultima puntata dilae decide di smettere di corteggiare Armando Incarnato. Ma cosa ha fatto il cavaliere per farre le staffe in questo modo alla corteggiatrice romana?, solitamente, è timida e pacata, ma questa volta non è riuscita a contenersi e ha tiratola grinta nascosta. Laromana è tornata asolamente per corteggiare Armando Incarnato, superando il suo disagio verso il contesto televisivo., infatti, aveva deciso di abbandonare il programma perché non si sentiva se stessa e non riusciva a esprimersi nello studio die ...

