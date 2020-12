L’amore di Ravenna per Dante si esprime online

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) RAVENNA – L’amore di Ravenna per Dante arriva direttamente a casa, superando la chiusura di musei e biblioteche per l’emergenza sanitaria. Da oggi sono infatti online quattro teaser promozionali sul progetto espositivo “Dante. Gli occhi e la mente”, che riunisce le tre mostre promosse dal Comune di Ravenna e organizzate dal Museo d’arte della città e dalla Biblioteca Classense, in occasione del settimo centenario dalla morte del sommo poeta.