Juric | “Sul mercato dovremo sistemarci | abbiamo dato alcune cose per scontate”

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta della sua squadra contro l'Inter. Queste le sue parole: "abbiamo fatto bene nel primo tempo senza concedere nulla, grandi complimenti ai miei ragazzi. Non è calcio con Ilic e Ruegg attaccanti, è massacro per i ragazzi e si perde fiducia. abbiamo fatto una partita sopra possibilità, bisogna vedere alcune cose per fare meglio in futuro. Bisogna essere realisti, alcuni calciatori ci hanno dato molto poco con una storia di infortuni alle spalle. Se vogliamo salvarci bisogna fare le cose per bene, bisogna stare attenti e vedere gli errori che abbiamo fatto nel calciomercato e sistemarsi per non rischiare. abbiamo dato per scontate alcune cose."

