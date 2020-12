Il calore del Natale nelle stanze degli abbracci. Nelle Rsa di Rimini i nipoti scrivono ai nonni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI “Care nonne…mi avete insegnato, però io a volte non vi ho ascoltato, dovevo farlo. Non vi vedo spesso ma girate nella mia mente, allegramente vado a suonare il campanello e voi mi aprite il cancello…..” Letterine di Natale con auguri da parte degli alunni delle scuole e dai nipotini agli anziani ospitati nelle Rsa del riminese, ognuna delle quali dotata di una stanza - tenda degli abbracci, affinchè il Natale conservi un po' del suo calore, nonostante l'emergenza covid. A consegnarli, per loro, ci hanno pensato questa mattina Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini che, e i volontari del “Team Botà”, che si sono recati nelle Rsa Valloni, Maccolini e Le Grazie. “Ho potuto ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI “Care nonne…mi avete insegnato, però io a volte non vi ho ascoltato, dovevo farlo. Non vi vedo spesso ma girate nella mia mente, allegramente vado a suonare il campanello e voi mi aprite il cancello…..” Letterine dicon auguri da partealunni delle scuole e daini agli anziani ospitatiRsa del riminese, ognuna delle quali dotata di una stanza - tenda, affinchè ilconservi un po' del suo, nonostante l'emergenza covid. A consegnarli, per loro, ci hanno pensato questa mattina Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune diche, e i volontari del “Team Botà”, che si sono recatiRsa Valloni, Maccolini e Le Grazie. “Ho potuto ...

