Gli spostamenti tra Comuni durante le feste di Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il decreto Natale 2020 entra in vigore il 24 dicembre, data dalla quale saranno fortemente limitati gli spostamenti anche fra i Comuni salvo diverse eccezioni. L'Italia sarà zona rossa fino al 27 dicembre. Il governo e il ministero dell'Interno hanno chiarito come é possibile spostarsi. Sono sempre possibili gli spostamenti per comprovate ragioni di lavoro/salute/necessità (urgenza) senza distinzioni tra giorni e orari. Parenti e amici Si possono visitare spostandosi tra Comuni, nei 10 giorni rossi delle feste, purchè all'interno della propria Regione. Ma si potrà farlo una sola volta al giorno tra le 5 e le 22 (poi scatta il coprifuoco). Ci si può spostare, per andare a trovare parenti e amici, a condizione é il limite massimo di 2 persone - anche non conviventi, bisogna usare la ...

