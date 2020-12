Giampaolo: “Abbiamo giocato una partita orgogliosa. Insigne si è inventato un eurogol” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Napoli-Torino, l’allenatore granata Marco Giampaolo. Questa volta non è stato il solito Torino, è un momento di svolta? “Mi è piaciuta la squadra, l’attaccamento, le risposte che hanno dato. Hanno giocato con passione, non si rassegnano all’attuale posizione in classifica. Tutto quello che siamo riusciti a sperperare ha dell’incredibile ma difronte a questo Napoli la squadra non ha indietreggiato. La squadra ha giocato una partita orgogliosa, non era semplice. Prima della gara ha pensato che sarebbe stata la sua ultima in panchina? “Ci può stare, la classifica è quella che è, ma non mi rassegno. Il Torino è una squadra più forte di quello che racconta la classifica. La squadra ha giocato rispettando anche il suo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, nel postdi Napoli-Torino, l’allenatore granata Marco. Questa volta non è stato il solito Torino, è un momento di svolta? “Mi è piaciuta la squadra, l’attaccamento, le risposte che hanno dato. Hannocon passione, non si rassegnano all’attuale posizione in classifica. Tutto quello che siamo riusciti a sperperare ha dell’incredibile ma difronte a questo Napoli la squadra non ha indietreggiato. La squadra hauna, non era semplice. Prima della gara ha pensato che sarebbe stata la sua ultima in panchina? “Ci può stare, la classifica è quella che è, ma non mi rassegno. Il Torino è una squadra più forte di quello che racconta la classifica. La squadra harispettando anche il suo ...

