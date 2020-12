FIGC | le dichiarazioni di Lombardo nel mirino Pronta l’apertura di un fascicolo in Procura

AngeloTani : ?? Dichiarazioni spontanee. #JuveNapoli - #Agnelli - #FIGC - junews24com : Buffon e la presunta bestemmia: la Procura Federale apre un procedimento - - CalcioNews24 : Gravina: «Juve Napoli? La mia posizione è chiara» - junews24com : Gravina: «Elezioni? Ho l’appoggio di Serie A, B e Lega Pro» - infoitsport : Gravina a Sportitalia: le dichiarazioni del presidente della FIGC -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC dichiarazioni

Bocci ricorda che per la Figc il caso non è chiuso e che resta aperta l’indagine ... De Laurentiis dinanzi al collegio di garanzia de Coni. (CalcioNapoli24) Ecco le dichiarazioni del vicedirettore di ...Nessuna dichiarazione ufficiale, ma secondo La Gazzetta dello Sport è evidente che la Federcalcio non abbia "fatto i salti di gioia per la decisione di Frattini e delle Sezioni Unite del Collegio di ...