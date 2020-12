Esplosione in un’abitazione a Perugia, una persona è dispersa. In corso le ricerche dei vigili del fuoco (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Avevano ricevuto una chiamata per una fuga di gas. Ma mentre i vigili del fuoco si stavano recando sul posto, è arrivata la segnalazione di un’Esplosione. Una persona risulta dispersa. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 23 dicembre in un’abitazione di Perugia. L’intervento e le ricerche dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Due squadre del comando centrale di Perugia stanno intervenendo in vocabolo San Fortunato, zona Cibottola. Inizialmente – hanno riferito gli stessi vigili del fuoco – la chiamata era per una fuga di gas, ma mentre la squadra stava andando sul posto, è arrivata la segnalazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Avevano ricevuto una chiamata per una fuga di gas. Ma mentre idelsi stavano recando sul posto, è arrivata la segnalazione di un’. Unarisulta. È successo nella tarda mattinata di mercoledì 23 dicembre indi. L’intervento e ledeidelsono ancora in. Due squadre del comando centrale distanno intervenendo in vocabolo San Fortunato, zona Cibottola. Inizialmente – hanno riferito gli stessidel– la chiamata era per una fuga di gas, ma mentre la squadra stava andando sul posto, è arrivata la segnalazione di ...

