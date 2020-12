EFL Cup 2020/2021, il Tottenham batte 3-1 lo Stoke e vola in semifinale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Tottenham conquista l’accesso alla semifinale della Carabao Cup 2020/2021, la Coppa di Lega inglese che vedeva stasera gli Spurs impegnati sul campo dello Stoke City nella gara unica dei quarti di finale. Nonostante qualche difficolà soprattutto nella prima metà del secondo tempo, gli uomini di Josè Mourinho ottengono con pieno merito il successo che permette ai londinesi di proseguire l’avventura nel torneo. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – Fin dai primi minuti è il Tottenham a fare la partita, con Kane che al 14? impegna subito il portiere Lonergan. Al 22? la spinta degli Spurs viene premiata dal gol del vantaggio: cross di Winks e ottimo inserimento di Gareth Bale che sotto porta non sbaglia e firma l’1-0 ospite. Nel finale del primo tempo prova a salire in cattedra Dele ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilconquista l’accesso alladella Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese che vedeva stasera gli Spurs impegnati sul campo delloCity nella gara unica dei quarti di finale. Nonostante qualche difficolà soprattutto nella prima metà del secondo tempo, gli uomini di Josè Mourinho ottengono con pieno merito il successo che permette ai londinesi di proseguire l’avventura nel torneo. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – Fin dai primi minuti è ila fare la partita, con Kane che al 14? impegna subito il portiere Lonergan. Al 22? la spinta degli Spurs viene premiata dal gol del vantaggio: cross di Winks e ottimo inserimento di Gareth Bale che sotto porta non sbaglia e firma l’1-0 ospite. Nel finale del primo tempo prova a salire in cattedra Dele ...

