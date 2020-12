Detto Fatto, la bomba sul programma “ogni giorno va in onda … …” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Detto Fatto è sempre stato un programma piacevole e gradevole da seguire, da quando lo conduceva Caterina Balivo a quando il testimone è passato a Bianca Guaccero. Un programma tranquillo, divertente e gradevole che alternava momenti di gossip a tutorial vari. E’ sempre risultato un prodotto fresco e ben confezionato, adatto alla fascia pomeridiana durante la quale veniva proposto e piacevole appuntamento quotidiano. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato. E’ stato mandato in onda un tutorial su come fare la spesa al supermercato in modo sexy e il programma è affondato. Prima sospeso, poi rimesso in onda ma da qual momento non è stato più visto di buon occhio. Le scuse di Bianca Guaccero. Bianca Guaccero si è scusata per quanto accaduto anche ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è sempre stato unpiacevole e gradevole da seguire, da quando lo conduceva Caterina Balivo a quando il testimone è passato a Bianca Guaccero. Untranquillo, divertente e gradevole che alternava momenti di gossip a tutorial vari. E’ sempre risultato un prodotto fresco e ben confezionato, adatto alla fascia pomeridiana durante la quale veniva proposto e piacevole appuntamento quotidiano. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato. E’ stato mandato inun tutorial su come fare la spesa al supermercato in modo sexy e ilè affto. Prima sospeso, poi rimesso inma da qual momento non è stato più visto di buon occhio. Le scuse di Bianca Guaccero. Bianca Guaccero si è scusata per quanto accaduto anche ...

Mov5Stelle : Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: un Reddito di emergenza per i cittadini messi in difficoltà. Grazie a questa… - salvosottile : Trovo triste che si parli di @Fedez non perché fa o ha fatto beneficienza ma di quale mezzo trasporto abbia usato p… - ShooterHatesYou : Mi viene fatto notare che in conferenza stampa Conte ha detto delle cose diverse da quelle che ha scritto nel decre… - cestlaviemacher : @ConcaErika Il fatto che mezza Italia possa essere scioccata a me frega un cazzo. Ha detto la verità. Riguardo Fran… - RapBeatsRadio : Come abbiamo spesso detto nei nostri post, in questo periodo storico, stiamo assistendo ad un ritorno di un certo s… -