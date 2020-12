D’Amico: “Faraoni non è sul mercato. Contro l’Inter sarà una partita impegnativa” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida al Bentegodi Contro l’Inter:“Faraoni? Non è sul mercato, non lo vendiamo. Le assenze sono una costanza. Il mister ha preparato bene la partita, loro lotteranno per lo scudetto e sarà una partita impegnativa e difficile. Il mister ha grande furore, i risultati gli danno ragione”. Foto: sito ufficiale Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tony, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida al Bentegodi:“? Non è sul, non lo vendiamo. Le assenze sono una costanza. Il mister ha preparato bene la, loro lotteranno per lo scudetto eunae difficile. Il mister ha grande furore, i risultati gli danno ragione”. Foto: sito ufficiale Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

