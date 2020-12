Covid, screening a Fragneto Monforte: 263 i tamponi effettuati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti screening anti-Covid anche a Fragneto Monforte. A darne notizia è il sindaco Luigi Facchino. Che scrive: “Cari fragnetani, ieri è stata una grande giornata per la nostra comunità. Ben 263 nostri concittadini si sono sottoposti allo screening con tamponi antigenici svoltosi presso l’ex sede municipale di Piazza Aldo Moro. Un numero enorme (15% della popolazione residente), di gran lunga il dato percentuale più alto rispetto alle altre iniziative simili poste in essere da realtà locali limitrofe, che dimostrano: l’elevatissimo senso civico e di responsabilità della comunità fragnetana; la bontà dell’iniziativa e la scelta azzeccata di un prezzo calmierato che potesse favorire la massima partecipazione”. “Dei 263 tamponi lavorati nella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutianti-anche a. A darne notizia è il sindaco Luigi Facchino. Che scrive: “Cari fragnetani, ieri è stata una grande giornata per la nostra comunità. Ben 263 nostri concittadini si sono sottoposti alloconantigenici svoltosi presso l’ex sede municipale di Piazza Aldo Moro. Un numero enorme (15% della popolazione residente), di gran lunga il dato percentuale più alto rispetto alle altre iniziative simili poste in essere da realtà locali limitrofe, che dimostrano: l’elevatissimo senso civico e di responsabilità della comunità fragnetana; la bontà dell’iniziativa e la scelta azzeccata di un prezzo calmierato che potesse favorire la massima partecipazione”. “Dei 263lavorati nella ...

infoitsalute : Covid: tamponi rapidi e gratuiti in farmacia: al via lunedì 21 dicembre in tutta Emilia-Romagna campagna di screeni… - UnicaRadio : Covid: screening Sardegna, lo “stress test slitta a gennaio LEGGI LA NOTIZIA #altro #covid #gennaio #sardegna… - ekuonews : Cavallari: screening anti Covid a Teramo un successo. Polemiche inutili - AnsaSardegna : ANSA-IL-PUNTO/COVID: cala ancora curva contagi in Sardegna. Screening di massa, Crisanti: 'Isola free in sei mesi'… - AnsaSardegna : Covid: screening Sardegna, Crisanti 'in 6 mesi isola free'. Parte il 4 gennaio lo stress test in Ogliastra #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid screening Covid: screening Sardegna, Crisanti 'in 6 mesi isola free' Agenzia ANSA Siracusa. Focolaio covid alla Lombardo-Radice, 25 positivi su 240 tamponi

Nell’ultima settimana, la situazione è esplosa dopo mesi di grande calma sul fronte covid a scuola. Appena un caso nelle ... il rispetto delle regole è sempre stato scrupoloso. L’ultimo screening di ...

Coronavirus, 12 i morti nel fine settimana nel trapanese. Fa paura la "variante inglese"

16,55 - Sono dodici i morti a causa del Covid-19 nel corso di questo fine settimana in provincia di Trapani. Un incremento ...

Nell’ultima settimana, la situazione è esplosa dopo mesi di grande calma sul fronte covid a scuola. Appena un caso nelle ... il rispetto delle regole è sempre stato scrupoloso. L’ultimo screening di ...16,55 - Sono dodici i morti a causa del Covid-19 nel corso di questo fine settimana in provincia di Trapani. Un incremento ...