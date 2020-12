Cercano di salire sul treno in corsa: l’incidente è drammatico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Incidente – Intorno alla mezzanotte un treno ha investito un gruppo di ragazzi che stava camminando sui binari ferroviari in Liguria, nel savonese. Il bilancio recita due vittime e diversi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Incidente – Intorno alla mezzanotte unha investito un gruppo di ragazzi che stava camminando sui binari ferroviari in Liguria, nel savonese. Il bilancio recita due vittime e diversi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.



Intorno alla mezzanotte un treno ha investito un gruppo di ragazzi che stava camminando sui binari ferroviari nel savonese. Tragico bilancio dell'incidente.

Quiliano. Due uomini hanno perso la vita nel savonese nel tentativo di salire sul treno regionale diretto in Francia. La tragedia è avvenuta a Quiliano, nel savonese, nella tarda serata di ieri. Le ...

