Bari, confiscati beni per 3mln a ex contrabbandiere: sigilli anche a 'Caffetteria del Marchese' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Bari - Una confisca di beni del valore di tre milioni di euro è stata eseguita dai carabinieri nei confronti del pregiudicato barese 67enne Bernardo Di Mario, già sottoposto alla misura della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020)- Una confisca didel valore di tre milioni di euro è stata eseguita dai carabinieri nei confronti del pregiudicato barese 67enne Bernardo Di Mario, già sottoposto alla misura della ...

