Autocertificazione per gli spostamenti di Natale, come compilarla correttamente (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa (24, 25, 26, 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, 5 e 6 gennaio) sarà necessario portare sempre con sé l’Autocertificazione che motiva l'uscita da casa secondo le deroghe previste dalle norme che hanno definito le misure di contenimento dei contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) per questo periodo natalizio. Il modulo va compilato ogni volta che si esce – secondo le deroghe previste - e in caso di controlli va consegnato alle forze dell’ordine, che comunque hanno con loro il modulo in modo da poterlo compilare sul posto. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa (24, 25, 26, 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, 5 e 6 gennaio) sarà necessario portare sempre con sé l’che motiva l'uscita da casa secondo le deroghe previste dalle norme che hanno definito le misure di contenimento dei contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) per questo periodo natalizio. Il modulo va compilato ogni volta che si esce – secondo le deroghe previste - e in caso di controlli va consegnato alle forze dell’ordine, che comunque hanno con loro il modulo in modo da poterlo compilare sul posto.

Giorgiolaporta : Atterro a #Fiumicino e nessun controllo a test e autocertificazione. Venivo dal #Belgio, 1°Paese al mondo per morti… - CottarelliCPI : È 'consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,ubicata nella medesima regione,una sola volta al gio… - rietin_vetrina : Covid, Decreto Natale: l’autocertificazione per gli spostamenti – SCARICA - USLUmbria2 : RT @SkyTG24: Autocertificazione per gli spostamenti di Natale, come compilarla correttamente - Cecilia3196 : RT @Giorgiolaporta: Atterro a #Fiumicino e nessun controllo a test e autocertificazione. Venivo dal #Belgio, 1°Paese al mondo per morti di… -