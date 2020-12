Voli di rientro dal Regno Unito | “I residenti in Italia potranno tornare a casa”

(Di martedì 22 dicembre 2020): “Iin” “Tutti i” in“possono rientrare nelle loro case, questo è evidente. Non c’è solo chi vive a Londra, c’è anche chi ci è andato per lavoro e deve potere ri”. Lo annuncia il ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a Tagadà su La7. Il governono ha messo a punto un piano conspeciali per ildei connazionali dalla Gran Bretagna, dove si sta diffondendo una variante del nuovo Coronavirus molto contagiosa. Lo fanno sapere fonti della Farnesina, specificando chein ...

15.30 Si studia piano rientro italiani da GB Il governo studia un piano per riporta- re in Italia le migliaia di concittadi- ni bloccati in Gran Bretagna, dopo la chiusura dei voli a causa della ...ROMA, 22 DIC - Il governo starebbe studiando un piano per riportare in Italia le migliaia di concittadini rimasti bloccati in Gran Bretagna dopo la scoperta della variante inglese del virus e la conse ...