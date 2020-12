Un ex difensore della Nazionale ha subito l’amputazione delle gambe (Di martedì 22 dicembre 2020) Ex difensore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, era stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo al Covid. L’ex difensore Mauro Bellugi, dopo essere stato ricoverato per il Covid, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. “Il Covid mi ha tolto anche quella con cui feci gol al Borussia Monchengladbach” Queste le parole dell’ex pilastro dell’Inter, oggi settantenne, ricordando quel gol in ottavi di finale della Coppa Campioni il 3 Novembre del 1971, di destro da distanza siderale. Quello fu l’unico gol di tutta la sua carriera. Il risultato finale vide la vittoria dell’Inter per 4 a 2. Come detto Bellugi era stato ricoverato nel mese di Novembre per complicazioni legate alla malattia del Coronavirus, ma successivamente ad un peggioramento ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Exdi Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, era stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo al Covid. L’exMauro Bellugi, dopo essere stato ricoverato per il Covid, hadi entrambe le. “Il Covid mi ha tolto anche quella con cui feci gol al Borussia Monchengladbach” Queste le parole dell’ex pilastro dell’Inter, oggi settantenne, ricordando quel gol in ottavi di finaleCoppa Campioni il 3 Novembre del 1971, di destro da distanza siderale. Quello fu l’unico gol di tutta la sua carriera. Il risultato finale vide la vittoria dell’Inter per 4 a 2. Come detto Bellugi era stato ricoverato nel mese di Novembre per complicazioni legate alla malattia del Coronavirus, ma successivamente ad un peggioramento ...

ettore_licheri : Il sedicente difensore degli italiani Matteo #Salvini ha appena ordinato ai suoi europarlamentari di non votare il… - napolista : Il dramma di Mauro Bellugi, amputate le gambe per il Covid L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale (per un anno… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Covid, dramma Bellugi: amputate le gambe Il 70enne ex difensore della Nazionale (oltre che di Inter, Bol… - LuciaLaVita1 : RT @fasulo_antonio: Nella sua lotta contro il #Covid_19, Mauro Bellugi - ex difensore dell'Inter e della Nazionale - è stato sottoposto ad… - commossoilweb : @marcodemeu @AlvisiConci QUALCUNO deve smetterla di infastidire il governo mentre siamo in pandemia. Così diceva 5… -