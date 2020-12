Traffico Roma del 22-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code per incidente a partire da via dei Monti Tiburtini fino allo svincolo di Corso Francia sempre aNord code a tratti per ilsulla via Cassia della Storta la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa incolonnamenti sulla Flaminia dalla raccolta viale di Tor di Quinto sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo code dallo svincolo della via Laurentina fino all’uscita Casilina rallentamenti anche in carreggiata interna dalla Tuscolana al Ardeatina sulla percorso Urbano dellaL’Aquila rallentamenti da Portonaccio alla bivio per la tangenziale est e a causa della pessima qualità dell’aria continua allo stop ai veicoli più ...